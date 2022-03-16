Астролог спрогнозировала ход войны против россии и назвала поворотную дату

По словам астролога, положение звезд указывает на приближающийся кризис в рф, напавшей на Украину

Солнечное затмение в апреле 2022 года может усугубить кризис в россии и дать шанс на окончание разрушительной фазы войны против Украины. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала астролог Лариса Гресь.

С астрологической точки зрения, по словам Гресь, нынешние военные действия — продолжение военного конфликта 2014 года. Так, почти четыре месяца, с 17 ноября и по 2 марта, Венера формировала петлю на небе, и в это же самое время формировался довольно напряженный фон между россией и Украиной, следствием которого стал военный конфликт.

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Завершению военных действий, по ее словам, прежде всего могут способствовать договоренности.

"Если говорить о продолжительности военных действий, то с точки зрения астрологии, большую роль будет играть дипломатия. Все та же Венера идет рядом с планетой войны Марсом и предлагает путь договоренностей", — говорит Гресь.

Астролог добавила, что нужно обратить внимание и на время вторжения в границы нашего государства – это период убывающей Луны. Как правило, на убывающей Луне нет сил завершить начатое, поэтому есть надежда, что сама острая фаза не будет продолжительной.

Гресь отметила, что начало первых переговоров пришлось на Новолуние в знаке Рыбы, "немом" знаке, скрытом и хитром. Поэтому есть вероятность, что много информации осталось "за кадром" или носило не тот политический характер, который выдаётся как основной военный сценарий.

"Но только переговоры способны остановить весь этот ужас и безумие, — подчеркивает астролог. — Раз от раза они будут становиться более предметнее. Планеты в Рыбах критически искажают восприятие реальности, дают иллюзии, эмоции, то есть все договоренности будут носить неоконченный характер. И только после 20 марта можно надеяться, что весь переговорный процесс уйдет от неопределенности и примет более или менее конкретные очертания".

Если же этого не случиться, добавляет Гресь, то вблизи 22-23 марта, могут быть сильные и жесткие провокации, беспощадные бои. А 9 апреля, говорит астролог, этот ужас может повториться.

Тогда как 30 апреля ожидается солнечное затмение, которое, как минимум за две, очень часто за три недели начинает свое влияние, сообщила астролог.

"В карте Украины данное затмение пройдет в доме соседнего государства, а в карте россии — в доме кризисов, что дает основание надеяться на кризисную ситуацию внутри рф, конфликт внутри страны, а также на конфликт внутри власти. Очень даже похоже, что конец марта, первая половина апреля может быть отправной точкой, для завершения разрушительной части военного конфликта", — рассказала Гресь.

По ее словам, последние числа марта могут характеризоваться действиями и ситуациями, которые трудно уложить в логическую цепочку: эти парадоксальные ситуации будут исходить от страны агрессора.

А ближе к середине мая, в районе 12-14 чисел, Гресь прогнозирует начало изменений и в политике нашего государства. Мы можем увидеть некую нетипичность в действиях наших политиков.

По словам астролога, анализ натальной карты Украины на сегодняшний день говорит про существенные трансформации.

"Еще в 2014 году я писала, что Украина не сохранит свои территории. Но от выбранного курса нашего правительства будет зависеть: останется ли Украина в рамках той территории, которую мы имеем сейчас или нет. С точки зрения астрологии, к какому бы результату мы не подошли в апреле месяце – конфликт не будет исчерпан. Процесс определения будет долгий, данный вопрос будет решаться весь март, заново придется подходить к этой теме летом, в июле-августе, и только к середине декабря станет понятно, что мы имеем", — рассказала Гресь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог Влад Росс назвал вероятную дату смерти путина и указал на период горячих боев в Украине.