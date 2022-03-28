Пенсионерка назвала Виталия Кима "ядерным оружием" Украины и стала звездой сети (видео)

Также пенсионерка дала несколько советов, как правильно воевать.

Глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким за время войны успел стать звездой сети. Его позитивный настрой, а также веселые комментарии вселяют надежду и помогают не унывать в столь сложное время. И стоит отметить, что Киму удалось завоевать сердца не только юных девушек, но и дам "постарше". Позитивная пенсионерка из Одесской области и вовсе считает главу ОГА Николаева "ядерным оружием" Украины.

Милое видео со своей бабушкой опубликовала Валентина Шульц на своей странице в Тик-Ток.

Пенсионерка, как только узнала, что ее внучка едет в Николаев, попросила передать главе Николаевской военной администрации Виталию Киму, что его очень любят. Также она отметила, что видимо среди своих подруг, они называют его "ядерным оружием", подчеркнув, что Ким превзошел даже Олега Винника.

Помимо любовных посланий, пенсионерка дала нашим военным совет, как правильно нейтрализовать личный состав оккупантов. Бабушка считает, что нужно стрелять не в голову, а "между ног", чтобы те долго мучились.

Сеть просто в восторге от позитивной патриотки. В комментариях все восхищаются бабушкой и желают ей здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким захватил российский броневик и обещал с его же помощью уничтожать оккупантов.