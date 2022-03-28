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Пенсіонерка назвала Віталія Кіма "ядерною зброєю" України та стала зіркою мережі (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пенсіонерка назвала Віталія Кіма "ядерною зброєю" України та стала зіркою мережі (відео) Новина оновлена 28 березня 2022, 16:37

Також пенсіонерка дала кілька порад, як правильно воювати.

Глава Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім за час війни встиг стати зіркою мережі. Його позитивний настрій, а також веселі коментарі вселяють надію і допомагають не сумувати в такий складний час. І варто зазначити, що Кіму вдалося завоювати серця не лише юних дівчат, а й жінок старшого віку. Позитивна пенсіонерка з Одеської області взагалі вважає голову ОДА Миколаєва "ядерною зброєю" України.

Миле відео зі своєю бабусею опублікувала Валентина Шульц на своїй сторінці у Тік-Ток.

Пенсіонерка, як тільки дізналася, що її онука їде до Миколаєва, попросила передати голові Миколаївської військової адміністрації Віталію Кіму, що його дуже люблять. Також вона зазначила, що, мабуть, серед своїх подруг, вони називають його "ядерною зброєю", наголосивши, що Кім перевершив навіть Олега Винника.

Крім любовних послань, пенсіонерка дала нашим військовим пораду, як правильно нейтралізувати особовий склад окупантів. Бабуся вважає, що треба стріляти не в голову, а між ніг, щоб ті довго мучилися.

Мережа просто у захваті від позитивної патріотки. У коментарях усі захоплюються бабусею та бажають їй здоров’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як Віталій Кім захопив російський броньовик і обіцяв з його ж допомогою знищувати окупантів.

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#Сміх #Віталій Кім
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