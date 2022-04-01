"Мой план — победить в этой войне": звезда показов Prada пошел служить и стал новым "крашем" украинок

Парень сменил модельный подиум на фронт.

В мире сложился такой стереотип, что мужчины-модели — это "не мужики" и то, что кроме как ходить по подиуму они ничего и не умеют. Однако когда те берут в руки оружие и бесстрашно идут защищать свою родину, такие устаревшие мнения тут же уходят. Развеял все сомнения о себе и молодой манекенщик, звезда шоу Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste — 21-летний Лев Улесов из Броваров.

Парень с легкостью сменил модные показы и фотоссессии на военную форму и оружие, чтобы защищать свой народ на передовой под Киевом от "старого пердуна" путина, рассказал Улесов изданию The Daily Star.

У Льва медицинское образование, и с первых дней войны в Украине он ушел на передовую служить боевым медиком. Он использует все свои навыки психологии, чтобы повышать моральный дух украинских бойцов, а также обучает оказанию первой помощи. Парень отмечает, что будет оставаться на войне, пока она не закончится.

"Я боевой медик, и мой план состоит в том, чтобы спасать людей из горячих точек, оказывать первую помощь на земле и вывозить тела с линии фронта. Мой план — победить в этой войне", — говорит Лев.

Амбициозный парень с притягательной внешностью сразу "пришелся по вкусу" не только украинкам, но и девушкам по всему миру, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии под его фото в Инстаграм на разных языках.

Отметим, что еще одним героем многочисленных мемов и любимцем всех украинских женщин стал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, его еще называют "главным психотерапевтом Украины". Также в центре внимания украинок находится и губернатор Николаевской военной областной государственной администрации Виталий Ким.