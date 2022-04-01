Известный астролог назвала сроки завершения войны в Украине

Активные боевые действия в Украине могут закончиться еще раньше — уже в апреле-мае. но есть риск их возобновления

Известный астролог Наталья Нестеренко сделала свой прогноз относительно сроков завершения войны в Украине.

Подробный прогноз с датами она опубликовала на своем сайте.

Стоит отметить, что прогноз астролог сделала не слишком радужный. Так, по ее мнению, война россии с Украиной может закончиться аж в 2023-м году, а если точнее, то в январе феврале.

"Итак, до конца 2022-начала 2023 Украина будет находиться в состоянии угрозы своему существованию, а начатая в феврале война будет продолжаться. Кульминация (и завершение) этого конфликта будут непосредственно связаны, во-первых, с его выходом за пределы только Украины, с участием НАТО и США, во-вторых, с крушением путинского режима — все это начнет происходить с июня и, с большой долей вероятности, реализуется в течение периода август 2022 — январь-февраль 2023. В итоге некий финал начатой в феврале 2022 войны и российской агрессии придется на январь-февраль 2023", — пишет астролог.

Читайте также: Категория Lifestyle Осталось недолго: астролог рассказал, когда Украина победит в войне Астролог прогнозирует, что Украина выйдет из горячей фазы войны в ближайший месяц

Нестеренко отмечает, что в течение всего периода до финала войны Украина будет пытаться вести очень сложные переговоры, пытаться получить международную поддержку, отстаивать свои позиции в условиях постоянной угрозы и сильнейшего давления, пытаться утверждать и отстаивать ценности и принципы своего будущего.

"Этот процесс будет происходить в три этапа, будет продвигаться с большим трудом, но, тем не менее, его первый этап может давать возможности для временных перемирий, для временного прекращения боевых действий, их приостановки, а также для получения все большей поддержки", — говорит астролог.

При этом астролог осторожно высказала предположение, что активные боевые действия в Украине все же могут закончиться еще раньше — уже в апреле-мае.

"Я по-прежнему не уверена в том, будут ли в течение всего этого времени вестись военные действия или они будут прекращены. В самом лучшем (идеальном) случае, они могут быть приостановлены в апреле-мае, а угрозы их возобновления летом (июль-август) станут причиной жесткой реакции со стороны США и НАТО, благодаря поддержке которых конфликт завершится до января-февраля 2023 максимально безболезненно для всех нормальных стран", — резюмировала она.

Как сообщал "Телеграф", ранее экстрасенс и астролог Сергей Кобзарь также предсказал победу Украины в войне уже в апреле.