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"Голое" платье Пэрис Хилтон и Дуа Липа в коже: самые зпоминающиеся наряды Грэмми-2022 (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Дуа Липа. Getty Images Новость обновлена 04 апреля 2022, 10:48
Дуа Липа. Getty Images

Пэрис Хилтон стала единственной обладательницей "голого" платья на красной дорожке

В Лос-Анджелесе 64-я церемония вручения главной музыкальной премии "Грэмми", на которой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Церемония впервые с начала пандемии коронавируса прошла вживую, а не в онлайн-формате, а потому западные звезды постарались выгулять свои лучшие наряды. "Телеграф" публикует подборку самых эффектных нарядов знаменитостей.

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Итак, единственной обладательницей "голого" платья, которое уже долго является одним из любимых у голливудских знаменитостей стала наследница отельно империи Пэрис Хилтон. Светская львица выглядела очень эффектно, выбрав для выхода прозрачное платье-накидку, украшенное серебряной вышивкой и драгоценными камнями. Платье было дополнено эффектным сверкающим кейпом, который сделал его похожим на наряд принцессы.

Пэрис Хилтон. Getty Images
Пэрис Хилтон. Getty Images

Еще одной не менее эффектной звездой красной дорожки стала Дуа Липа в бандажном платье. Девушка выбрала бандажное платье Versace с многослойными золотыми колье с декоративными подвесками-монетами. Пальцы и запястья певица украсила массивными кольцами и браслетами.

Дуа Липа выбрала бандажное платье. Getty Images
Дуа Липа выбрала бандажное платье. Getty Images

Супермодель Крисси Тейген также выбрала для красной дорожки Грэмми образ принцессы. Девушка появилась на вечере в роскошном розовом платье с массивной юбкой, шлейфом и оборками.

Крисси Тейген. Getty Images
Крисси Тейген. Getty Images

А вот певица Били Айлиш не изменила своей любви к объемным нарядам, скрывающим фигуру и появилась на мероприятии в объемном черном балахоне.

Билли Айлиш. Getty Images
Билли Айлиш. Getty Images

Звезда же вечера Оливия Родриго, которая обошла Айлиш в номинации "Лучший новый исполнитель", также выбрала черной цвет, вот только ее наряд прекрасно подчеркивал фигуру.

Оливия Родриго. Getty Images
Оливия Родриго. Getty Images

Ранее "Телеграф" писал о том, кто получил премию "Оскар" в этом году.

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