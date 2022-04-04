"Голое" платье Пэрис Хилтон и Дуа Липа в коже: самые зпоминающиеся наряды Грэмми-2022 (фото)
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Пэрис Хилтон стала единственной обладательницей "голого" платья на красной дорожке
В Лос-Анджелесе 64-я церемония вручения главной музыкальной премии "Грэмми", на которой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Церемония впервые с начала пандемии коронавируса прошла вживую, а не в онлайн-формате, а потому западные звезды постарались выгулять свои лучшие наряды. "Телеграф" публикует подборку самых эффектных нарядов знаменитостей.
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Итак, единственной обладательницей "голого" платья, которое уже долго является одним из любимых у голливудских знаменитостей стала наследница отельно империи Пэрис Хилтон. Светская львица выглядела очень эффектно, выбрав для выхода прозрачное платье-накидку, украшенное серебряной вышивкой и драгоценными камнями. Платье было дополнено эффектным сверкающим кейпом, который сделал его похожим на наряд принцессы.
Еще одной не менее эффектной звездой красной дорожки стала Дуа Липа в бандажном платье. Девушка выбрала бандажное платье Versace с многослойными золотыми колье с декоративными подвесками-монетами. Пальцы и запястья певица украсила массивными кольцами и браслетами.
Супермодель Крисси Тейген также выбрала для красной дорожки Грэмми образ принцессы. Девушка появилась на вечере в роскошном розовом платье с массивной юбкой, шлейфом и оборками.
А вот певица Били Айлиш не изменила своей любви к объемным нарядам, скрывающим фигуру и появилась на мероприятии в объемном черном балахоне.
Звезда же вечера Оливия Родриго, которая обошла Айлиш в номинации "Лучший новый исполнитель", также выбрала черной цвет, вот только ее наряд прекрасно подчеркивал фигуру.
Ранее "Телеграф" писал о том, кто получил премию "Оскар" в этом году.
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