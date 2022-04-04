"Гола" сукня Періс Хілтон і Дуа Ліпа у шкірі: найяскравіші наряди Греммі-2022 (фото)

Періс Хілтон стала єдиною власницею "голої" сукні на червоній доріжці

У Лос-Анджелесі 64-а церемонія вручення головної музичної премії "Греммі", на якій виступив президент України Володимир Зеленський. Церемонія вперше з початку пандемії коронавірусу пройшла наживо, а не в онлайн-форматі, а тому західні зірки постаралися вигуляти свої найкращі вбрання. "Телеграф" публікує добірку найефектніших нарядів знаменитостей.

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Отже, єдиною власницею "голої" сукні, яка вже довго є однією з улюблених у голлівудських знаменитостей стала спадкоємиця готелю імперії Періс Хілтон. Світська левиця виглядала дуже ефектно, обравши для виходу прозору сукню-накидку, прикрашену срібною вишивкою та дорогоцінним камінням. Сукня була доповнена ефектним блискучим кейпом, який зробив його схожим на вбрання принцеси.

Періс Хілтон. Getty Images

Ще однією не менш ефектною зіркою червоної доріжки стала Дуа Ліпа у бандажній сукні. Дівчина обрала бандажну сукню Versace з багатошаровими золотими каблучками з декоративними підвісками-монетами. Пальці та зап’ястя співачка прикрасила масивними кільцями та браслетами.

Дуа Ліпа обрала бандажну сукню. Getty Images

Супермодель Кріссі Тейген також обрала для червоної доріжки Греммі образ принцеси. Дівчина з’явилася на вечорі у розкішній рожевій сукні з масивною спідницею, шлейфом та воланами.

Кріссі Тейген. Getty Images

А ось співачка Білі Айліш не зрадила свого кохання до об’ємних нарядів, що приховують фігуру і з’явилася на заході в об’ємному чорному балахоні.

Біллі Айліш. Getty Images

Зірка ж вечора Олівія Родріго, яка обійшла Айліш у номінації "Найкращий новий виконавець", також обрала чорний колір, ось тільки її вбрання чудово наголошувало на фігурі.

Олівія Родріго. Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про те, хто отримав премію "Оскар" цього року.