"Гола" сукня Періс Хілтон і Дуа Ліпа у шкірі: найяскравіші наряди Греммі-2022 (фото)
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Періс Хілтон стала єдиною власницею "голої" сукні на червоній доріжці
У Лос-Анджелесі 64-а церемонія вручення головної музичної премії "Греммі", на якій виступив президент України Володимир Зеленський. Церемонія вперше з початку пандемії коронавірусу пройшла наживо, а не в онлайн-форматі, а тому західні зірки постаралися вигуляти свої найкращі вбрання. "Телеграф" публікує добірку найефектніших нарядів знаменитостей.
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Отже, єдиною власницею "голої" сукні, яка вже довго є однією з улюблених у голлівудських знаменитостей стала спадкоємиця готелю імперії Періс Хілтон. Світська левиця виглядала дуже ефектно, обравши для виходу прозору сукню-накидку, прикрашену срібною вишивкою та дорогоцінним камінням. Сукня була доповнена ефектним блискучим кейпом, який зробив його схожим на вбрання принцеси.
Ще однією не менш ефектною зіркою червоної доріжки стала Дуа Ліпа у бандажній сукні. Дівчина обрала бандажну сукню Versace з багатошаровими золотими каблучками з декоративними підвісками-монетами. Пальці та зап’ястя співачка прикрасила масивними кільцями та браслетами.
Супермодель Кріссі Тейген також обрала для червоної доріжки Греммі образ принцеси. Дівчина з’явилася на вечорі у розкішній рожевій сукні з масивною спідницею, шлейфом та воланами.
А ось співачка Білі Айліш не зрадила свого кохання до об’ємних нарядів, що приховують фігуру і з’явилася на заході в об’ємному чорному балахоні.
Зірка ж вечора Олівія Родріго, яка обійшла Айліш у номінації "Найкращий новий виконавець", також обрала чорний колір, ось тільки її вбрання чудово наголошувало на фігурі.
Раніше "Телеграф" писав про те, хто отримав премію "Оскар" цього року.
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