Укр

Астролог рассказала о наступлении важного периода в войне с россией: подробности

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Украину вскоре ждут важные изменения Новость обновлена 05 апреля 2022, 10:46
Украину вскоре ждут важные изменения

В военных действиях наметится определенная позитивная динамика и они станут более структурированными

Астролог Ольга Медвецкая заявила, что для Украины наступает важный период. По ее словам, неделя с 4 по 10 апреля отметится важными сдвигами в войне россии с Украиной.

Об этом она написала на своей странице astro.medvedka.

Так, астролог отмечает, что в военных действиях наметится определенная позитивная динамика и они станут более структурированными и не такими хаотичными. По ее словам, агрессию удастся обуздать и произвол прекратится.

"Итак, будем иметь возможность увидеть, как власть будет ограничивать агрессию, а военные действия станут более структурированными и не хаотичными, а обдуманными", — отмечает Медвецкая.

"Как мы видим, это может свидетельствовать о введении действительно тяжких санкций, которые должны обуздать произошедший сейчас произвол, а также ведение стратегических, продуманных, взвешенных военных действий", — добавляет астролог.

Также по словам Медвецкой, с 5 апреля аспект планеты коммуникаций с Сатурном даст возможность достичь действительно серьезных, обязательных договоренностей, закрепленных не только на словах.

"Этот аспект не свидетельствует о каком-то чуде, а лишь о том, что достигается шаг за шагом, продуманно. А еще он о честности и совести. Очень на это рассчитываем", — добавила астролог.

Как сообщал "Телеграф", ранее экстрасенс и астролог Сергей Кобзарь спрогнозировал победу Украины в войне уже в апреле.

Теги:
#Россия #Война #Астролог
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