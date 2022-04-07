Благовещение Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в праздник

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы нельзя громко веселиться и злоупотреблять алкоголем

В четверг, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых.

Согласно преданию, именно в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и принес ей благую весть о скором рождении Сына Божьего и Спасителя человечества — Иисуса Христа.

Что нельзя делать на Благовещение

В этот день нельзя выполнять тяжелый физический труд. Особенно это касается беременных женщин.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы нельзя громко веселиться и злоупотреблять алкоголем.

Нельзя обрезать волосы, стричься. В старину в народе говорили — "Птица гнезда не вьет, девушка косы не плетет".

Нельзя работать на земле или подрезать деревья.

Не следует одалживать что-либо или давать в долг.

На Благовещение строго запрещено ругаться или желать зла.

В этот день нельзя забивать животных или собирать яйца с насестов голыми руками.

Читайте также: Категория Поздравления Поздравления с Благовещением: картинки, открытки, стихи и проза Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим великим праздником.

Молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы

Богородице Дево, радуйся,

Благодатная Марие, Господь с Тобою,

благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего,

яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва на Благовещение о защите от зла

Величавая Царица Небесная, повелительнице ангелов! Ты получила от Бога силу и задачу раздавить голову сатаны, поэтому мы смиренно просим: пошли нам на помощь Твои небесные легионы, чтобы они под Твоим руководством и Твоею силой преследовали адские силы, везде с ними сражались, отбили их кричащее нападение и снова сбросили бы их в пропасть. Аминь.

Отметим, всем верующим стоит помолиться Деве Марии о защите близких людей, особенно детей. Просьба о сохранении здоровья и жизни обязательно будет услышана Пресвятой Богородицей в эти непростые времена.