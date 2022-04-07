Благовещение Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в праздник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1410
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы нельзя громко веселиться и злоупотреблять алкоголем
В четверг, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых.
Согласно преданию, именно в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и принес ей благую весть о скором рождении Сына Божьего и Спасителя человечества — Иисуса Христа.
Что нельзя делать на Благовещение
- В этот день нельзя выполнять тяжелый физический труд. Особенно это касается беременных женщин.
- В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы нельзя громко веселиться и злоупотреблять алкоголем.
- Нельзя обрезать волосы, стричься. В старину в народе говорили — "Птица гнезда не вьет, девушка косы не плетет".
- Нельзя работать на земле или подрезать деревья.
- Не следует одалживать что-либо или давать в долг.
- На Благовещение строго запрещено ругаться или желать зла.
- В этот день нельзя забивать животных или собирать яйца с насестов голыми руками.
Молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы
Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою,
благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.
Молитва на Благовещение о защите от зла
Величавая Царица Небесная, повелительнице ангелов! Ты получила от Бога силу и задачу раздавить голову сатаны, поэтому мы смиренно просим: пошли нам на помощь Твои небесные легионы, чтобы они под Твоим руководством и Твоею силой преследовали адские силы, везде с ними сражались, отбили их кричащее нападение и снова сбросили бы их в пропасть. Аминь.
Отметим, всем верующим стоит помолиться Деве Марии о защите близких людей, особенно детей. Просьба о сохранении здоровья и жизни обязательно будет услышана Пресвятой Богородицей в эти непростые времена.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-