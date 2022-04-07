Рус

Благовіщення Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити у свято

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1640
Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначають 7 квітня Новина оновлена 07 квітня 2022, 08:49
Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначають 7 квітня

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці не можна голосно веселитися та зловживати алкоголем

У четвер, 7 квітня, православні християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято вважається одним з найважливіших у році, належить до двонадесятих.

Згідно з переказами, саме в цей день архангел Гавриїл з’явився Діві Марії і приніс їй благу звістку про швидке народження Сина Божого та Спасителя людства – Ісуса Христа.

Що не можна робити на Благовіщення

  • Цього дня не можна виконувати важку фізичну працю. Особливо це стосується вагітних жінок.
  • У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці не можна голосно веселитися та зловживати алкоголем.
  • Не можна обрізати волосся, стригтися. За старих часів у народі казали — "Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете".
  • Не можна працювати на землі чи підрізати дерева.
  • Не слід позичати що-небудь або позичати.
  • На Благовіщення суворо заборонено лаятися чи бажати зла.
  • У цей день не можна забивати тварин або збирати яйця з сідал голими руками.

Молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці

Богородице Діво, радуйся,

Благодатна Маріє, Господь з Тобою,

благословенна ти в жінках і благословенний плід утроби Твоєї,

бо Спаса народила Ти душ наших.

Молитва на Благовіщення про захист від зла

Велика Цариця Небесна, володарці ангелів! Ти отримала від Бога силу і завдання роздавити голову сатани, тому ми смиренно просимо: пішли нам на допомогу Твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь з ними боролися, відбили їхній напад і знову скинули б їх у прірву. Амінь.

Зазначимо, всім вірянам варто помолитися Діві Марії за захист близьких людей, особливо дітей. Прохання про збереження здоров'я та життя обов'язково буде почуте Пресвятою Богородицею у ці непрості часи.

Теги:
#Свято #Благовіщення
Олексій Арестович
Україна
Чому влада не сказала українцям, що вторгнення буде точно: Арестович дав пояснення
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Чому влада не сказала українцям, що вторгнення буде точно: Арестович дав пояснення
Дата публікації
Категорія
В Америці готові допомогти Україні по-новому
США використають проти росії тактику, яку востаннє застосовували проти Гітлера
Дата публікації
Категорія
Від російської армії залишилося сміття
Потрібне свіже м’ясо? росія почала відбір нових "вояк" окремих спеціальностей
Дата публікації
Категорія
Санкції працюють, але щоб зупинити путіна потрібно їх посилити
Військовий експерт назвав річ, яка зупинить путіна
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 7 квітня
Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції