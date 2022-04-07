Благовіщення Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити у свято

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці не можна голосно веселитися та зловживати алкоголем

У четвер, 7 квітня, православні християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято вважається одним з найважливіших у році, належить до двонадесятих.

Згідно з переказами, саме в цей день архангел Гавриїл з’явився Діві Марії і приніс їй благу звістку про швидке народження Сина Божого та Спасителя людства – Ісуса Христа.

Що не можна робити на Благовіщення

Цього дня не можна виконувати важку фізичну працю. Особливо це стосується вагітних жінок.

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці не можна голосно веселитися та зловживати алкоголем.

Не можна обрізати волосся, стригтися. За старих часів у народі казали — "Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете".

Не можна працювати на землі чи підрізати дерева.

Не слід позичати що-небудь або позичати.

На Благовіщення суворо заборонено лаятися чи бажати зла.

У цей день не можна забивати тварин або збирати яйця з сідал голими руками.

Молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці

Богородице Діво, радуйся,

Благодатна Маріє, Господь з Тобою,

благословенна ти в жінках і благословенний плід утроби Твоєї,

бо Спаса народила Ти душ наших.

Молитва на Благовіщення про захист від зла

Велика Цариця Небесна, володарці ангелів! Ти отримала від Бога силу і завдання роздавити голову сатани, тому ми смиренно просимо: пішли нам на допомогу Твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь з ними боролися, відбили їхній напад і знову скинули б їх у прірву. Амінь.

Зазначимо, всім вірянам варто помолитися Діві Марії за захист близьких людей, особливо дітей. Прохання про збереження здоров'я та життя обов'язково буде почуте Пресвятою Богородицею у ці непрості часи.