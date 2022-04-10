Российскую певицу вышвырнули с виллы на Бали: предпочли французов (видео)

32-летнюю Рита Дакота расплакалась из-за потери "лучшего дома" в ее жизни

Российские звезды впадают в немилость по всему миру из-за агрессивной политики своего государства и вторжения армии рф в Украину. Так, певицу Риту Дакоту буквально выгнали из роскошной виллы на Бали, где та отдыхала с семьей.

Об этом певица рассказала в сторис Инстаграмм.

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Разревевшись на видео, Дакота призналась, что это был ее "лучший дом", в котором она жила за всю свою жизнь. Также певица рассказала, что эту виллу владельцы сдали французам, а ее уже поставили перед фактом.

"Не было в моей жизни еще ни разу места, где я чувствовала себя настолько дома", – сказала 32-летняя певица.

Чем известна Рита Дакота

Рита Дакота — популярная российская певица родом из Беларуси. На проекте "Фабрика звезд" в 2007 году девушка познакомилась со своим будущим супругом, российским певцом Владом Соколовским, в браке с которым у них родилась дочь Мия. Позже они развелись. Сейчас певица состоит в отношениях с Федором Белогаем.

Ранее известный российский комик Нурлан Сабуров, выступая в Лос-Анджелесе, признался, что боится высказываться о зверствах российской армии в Украине.