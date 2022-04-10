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Російську співачку викинули з вілли на Балі: віддали перевагу французам (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рита Дакота Новина оновлена 10 квітня 2022, 15:15
Рита Дакота

32-річну Рита Дакота розплакалася через втрату "кращого дому" у її житті

Російські зірки впадають у немилість по всьому світі через агресивну політику своєї держави та вторгнення армії рф в Україну. Так, співачку Риту Дакоту буквально вигнали із розкішної вілли на Балі, де та відпочивала із сім’єю.

Про це співачка розповіла у сторіс Інстаграм.

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Розплакавшись на відео, Дакота зізналася, що це був її "кращий будинок", в якому вона жила за все своє життя. Також співачка розповіла, що цю віллу власники здали французам, а її вже поставили перед фактом.

"Не було в моєму житті ще жодного разу місця, де я відчувала себе настільки вдома", — сказала 32-річна співачка.

Чим відома Рита Дакота

Рита Дакота – популярна російська співачка родом із Білорусі. На проєкті "Фабрика зірок" у 2007 році дівчина познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, російським співаком Владом Соколовським, у шлюбі з яким у них народилася донька Мія. Пізніше вони розлучилися. Наразі співачка знаходиться у стосунках із Федором Білогаєм.

Раніше відомий російський комік Нурлан Сабуров, виступаючи в Лос-Анджелесі, зізнався, що боїться висловлюватися про звірства російської армії в Україні.

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#Французи #Балі #Рита Дакота
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