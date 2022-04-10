"Немає цілих вулиць, це ми самі собі зробили?" Жителька Чернігова розплакалася від брехні росіян

Місцеві мешканці потроху повертаються до мирного життя у місті.

Чернігів – місто герой і цьому немає сумнівів. Понад місяць місто тримало оборону і не давало путінським військам пройти далі. І попри те, що в Чернігові "наробила" армія рф: розбомблені будинки, стадіони, вулиці, дороги, місто починає потроху оживати, а жителі міста починаю виходити на вулиці.

Кореспондент "Телеграфа" побував у Чернігові та поспілкувався там із місцевою мешканкою. Жінка не змогла стримати сліз, розповідаючи про своє місто.

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Чернігівка розповіла, що у місті дуже багато зруйнованих будівель, розбомблені цілі та квартали, а на одній із вулиць міста повністю зруйновано 11 будинків. На дорогах можна зустріти ракети й міни, які не вибухнули.

Жінка не стримувала сліз, розповідаючи, що її дуже ранить брехня російської влади, що це нібито "українці вбивають українців". Спілкуючись зі своїми родичами з Казахстану, вона закликає не вірити російським новинам, адже вони говорять неправду.

Нагадаємо, що 29 березня після російсько-українських переговорів у Стамбулі (Туреччина) представники росії оголосили, що кардинально скорочують активність у Київській та Чернігівській області.

Раніше "Телеграф" публікував фоторепортажі із раніше окупованих російськими військами населених пунктів Київської області. Серед них зруйнована Бородянка Бучанського району та тіла на вулицях Ірпеня.