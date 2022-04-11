Эзотерик рассказала, когда в Украине завершится война
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По словам эзотерика, еще в сентябре могут продолжаться некоторые локальные бои за территории
Согласно прогнозу эзотерика, полную победу в войне с российскими оккупантами Украина одержит в августе.
Такой прогноз сделала эзотерик Яна Эзотеричка в своем видео на YouTube.
"В апреле еще идет сопротивление, а уже в мае начнется горячо. Могут быть очень серьезные военные бои, будет "жестко", — отмечает она.
При этом по ее словам, определенная конкретика в исходе конфликта появится лишь в июне.
"В июне карты показывают переход и смену стратегии. Может быть угасание боевых действий и договоренности. Возможно, в июне, уже будут какие-то процессуальные действия. А в июле нас ждет мощная сильная позиция власти", — считает эксперт.
При этом она отметила, что полную победу в войне с российскими оккупантами Украина одержит в августе.
"В августе будет полная победа. В нумерологическом прогнозе 8 — это кармическая цифра. Август — это 8 месяц, и вероятность того, что до осени война может завершиться, очень сильная", — говорит эзотерик.
Однако по ее словам, еще в сентябре могут продолжаться некоторые локальные бои за территории.
"В октябре еще может остаться военная угроза. А в ноябре будет спокойно, голода не будет", — отметила эзотерик.
В первый месяц зимы, в декабре 2022 года, Украина уже займет четкие позиции.
Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.
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