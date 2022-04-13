У рэперши Alyona Alyona на войне погиб близкий человек

Alyona Alyona пожелала российским оккупантам гореть в аду

Украинская рэперша Alyona Alyona сообщила о горе в семье. На войне, защищая Украину, погиб кум артистки.

Об этом она сообщила в своем Инстаграм.

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"С сегодняшнего дня мой кум на небе. Он мужественно защищал Украину. Родители дали ему жизнь, а рашисты забрали. Пусть горят в аду", — поделилась Alyona Alyona.

Где именно служил ее близкий человек и как именно он погиб, артистка не уточнила.

Напомним, что сама рэперша во время войны помогает волонтерам фасовать лекарства. Сейчас она находится в родной Барышевке.

Как сообщал "Телеграф", ранее Аlyona Аlyona наглядно показала разницу между блогерами россии и Украины. Так, певица отметила, что блогеры в Украине сейчас используют свое влияние, чтобы помогать украинским военным и делиться информацией о волонтерстве. В то время как российские блогеры лишь высмеивают санкции, демонстрируя способы, как заменить дорогую туалетную бумагу фитнес-резинкой.

Напомним, ранее в боях за Мариуполь погиб соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев. Он был морским пехотинцем и выполнял задачи по обороне города.