У реперки Alyona Alyona на війні загинула близька людина

Alyona Alyona побажала російським окупантам горіти в пеклі

Українська реперка Alyona Alyona повідомила про гору у сім’ї. На війні, боронячи Україну, загинув кум артистки.

Про це вона повідомила у своєму Інстаграмі.

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"Від сьогодні мій кум на небі. Він мужньо захищав Україну. Батьки дали йому життя, а рашисти забрали. Нехай горять у пеклі", — поділилася Alyona Alyona.

Де саме служила її близька людина і як вона загинула, артистка не уточнила.

Нагадаємо, що сама реперша під час війни допомагає волонтерам фасувати ліки. Нині вона знаходиться у рідній Баришівці.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Аlyona Аlyona наочно показала різницю між блогерами росії та України. Так, співачка зазначила, що блогери в Україні зараз використовують свій вплив, аби допомагати українським військовим та ділитися інформацією про волонтерство. У той час як російські блогери лише висміюють санкції, демонструючи способи, як замінити дорогий туалетний папір фітнес-гумкою.

Нагадаємо, раніше в боях за Маріуполь загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв. Він був морським піхотинцем і виконував завдання з оборони міста.