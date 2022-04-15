Наступит пик обострения войны: астролог предупредил украинцев о скорой опасности

Второй пик обострения войны придется на 15-18 апреля. считает астролог

Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз о войне в Украине и предупредил, что ближайшие 4 дня будут особо опасными для украинцев. По его мнению, в это время ожидается пик обострения второго этапа войны.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

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Так астролог считает, что 15-18 апреля — опасные даты для украинцев и особенно для членов правительства. Также астролог посоветовал пока не возвращаться в Киев, Харьков и Одессу их жителям.

"15-16-17-18 апреля очень опасны для Украины и ее жителей! Особая опасность для президента и членов правительства! Пояснение. В карте Украины в эти дни складывается ситуация, когда транзитный Марс в оппозиции к Солнцу, а транзитный Юпитер в оппозиции к Марсу. Это какой-то переломный момент в войне. Ожидается пик обострения второго этапа войны. В Киеве, Харькове и Одессе лучше не находится! Так же в зону повышенной опасности добавляется Львов на ближайшие 2 недели", — говорит Уранус.

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Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.