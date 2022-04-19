Астролог предупредила о неблагоприятном периоде для Украины

Астролог считает, что украинцам покинувшим родную землю, не стоит возвращаться домой раньше июля

Астролог Анна Ефремова предсказала неблагоприятный период для Украины. По ее мнению, в ближайшее время российские войска могут оккупировать некоторые территории нашей страны. Эксперт, однако, предупредила, что это будет обратимо.

Такой прогноз она опубликовала в своем Телеграм-канале.

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"С 22 мая включится неблагоприятная комбинация в Украине, которая предвещает потерю земли, определенной территории, по вынужденным обстоятельствам. Будет она активна до февраля 2023. Но это не значит что ситуация по всей стране будет одинаковой. Такая же включалась в 2014 году, когда произошла ситуация с Крымом и частью Донецкой и Луганской областей", — пишет астролог.

По мнению Ефремовой, Украина может официально лишиться некоторых территорий.

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"Самый главный сценарий начнет проигрываться после мая 2022, и он несет для Украины риски потери территории в официальном формате. Сейчас Активен Сатурн и он не спрашивает хочешь ты чего то или нет, он принуждает тебя согласиться с определенной ситуацией по сфере дома где находиться. Из того, что лично меня успокаивает… считаю, что то, что могут забрать, можно и вернуть", — резюмировала астролог.

При этом она добавила, что украинцам покинувшим родную землю, не стоит возвращаться домой раньше июля.

Ранее астролог рассказала, наступит ли мир в Украине к 9 мая.