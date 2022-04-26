Заменит дорогую химию: как приготовить эффективное очищающее средство из доступных ингредиентов

Этим средством можно вымыть весь дом

В современном мире существует много различных моющих и чистящих средств, которое могут отмыть любые загрязнения. Однако если заглянуть в их состав, то можно ужаснуться. Такие сильные химические растворы могут навредить коже, а также могут выделять неприятные испарения, которые также вредны для здоровья. Отличной альтернативой таких средств является "домашнее", безопасное моющее, которое легко сделать самостоятельно. Отметим, что все ингредиенты дешевые и легкодоступные, а также натуральные.

Как приготовить эффективную чистящую пасту, которой можно вымыть весь дом, рассказывает Ukr.Media.

Моющее средство своими руками: "рецепт"

Ингредиенты:

100 гр. хозяйственного мыла;

150 гр. соды;

1-2 ст. л. нашатырного спирта;

200–250 мл горячей воды.

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Способ приготовления:

Хозяйственное мыло натрите на мелкой терке, добавьте стакан горячей воды и перебейте все в пышную, густую пену. Добавьте соду и нашатырный спирт, и снова перебейте до однородности.

Такое моющее средство можно использовать абсолютно везде в доме: ею хорошо мыть посуду и грязные раковины. При уборке моющего нужно совсем немного: тонким слоем нужно нанести на грязную поверхность и оставить на 5 минут, а затем просто смыть водой.

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