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Заменит дорогую химию: как приготовить эффективное очищающее средство из доступных ингредиентов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Заменит дорогую химию: как приготовить эффективное очищающее средство из доступных ингредиентов Новость обновлена 26 апреля 2022, 13:43

Этим средством можно вымыть весь дом

В современном мире существует много различных моющих и чистящих средств, которое могут отмыть любые загрязнения. Однако если заглянуть в их состав, то можно ужаснуться. Такие сильные химические растворы могут навредить коже, а также могут выделять неприятные испарения, которые также вредны для здоровья. Отличной альтернативой таких средств является "домашнее", безопасное моющее, которое легко сделать самостоятельно. Отметим, что все ингредиенты дешевые и легкодоступные, а также натуральные.

Как приготовить эффективную чистящую пасту, которой можно вымыть весь дом, рассказывает Ukr.Media.

Моющее средство своими руками: "рецепт"

Ингредиенты:

  • 100 гр. хозяйственного мыла;
  • 150 гр. соды;
  • 1-2 ст. л. нашатырного спирта;
  • 200–250 мл горячей воды.

Способ приготовления:

  1. Хозяйственное мыло натрите на мелкой терке, добавьте стакан горячей воды и перебейте все в пышную, густую пену.
  2. Добавьте соду и нашатырный спирт, и снова перебейте до однородности.

Такое моющее средство можно использовать абсолютно везде в доме: ею хорошо мыть посуду и грязные раковины. При уборке моющего нужно совсем немного: тонким слоем нужно нанести на грязную поверхность и оставить на 5 минут, а затем просто смыть водой.

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#Моющее средство
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