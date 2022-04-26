Заменит дорогую химию: как приготовить эффективное очищающее средство из доступных ингредиентов
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Этим средством можно вымыть весь дом
В современном мире существует много различных моющих и чистящих средств, которое могут отмыть любые загрязнения. Однако если заглянуть в их состав, то можно ужаснуться. Такие сильные химические растворы могут навредить коже, а также могут выделять неприятные испарения, которые также вредны для здоровья. Отличной альтернативой таких средств является "домашнее", безопасное моющее, которое легко сделать самостоятельно. Отметим, что все ингредиенты дешевые и легкодоступные, а также натуральные.
Как приготовить эффективную чистящую пасту, которой можно вымыть весь дом, рассказывает Ukr.Media.
Моющее средство своими руками: "рецепт"
Ингредиенты:
- 100 гр. хозяйственного мыла;
- 150 гр. соды;
- 1-2 ст. л. нашатырного спирта;
- 200–250 мл горячей воды.
Способ приготовления:
- Хозяйственное мыло натрите на мелкой терке, добавьте стакан горячей воды и перебейте все в пышную, густую пену.
- Добавьте соду и нашатырный спирт, и снова перебейте до однородности.
Такое моющее средство можно использовать абсолютно везде в доме: ею хорошо мыть посуду и грязные раковины. При уборке моющего нужно совсем немного: тонким слоем нужно нанести на грязную поверхность и оставить на 5 минут, а затем просто смыть водой.
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