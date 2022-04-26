Замінить дорогу хімію: як приготувати ефективний засіб для чищення з доступних інгредієнтів
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Цим засобом можна вимити весь будинок
У сучасному світі існує багато різних мийних засобів, які можуть відмити будь-які забруднення. Однак якщо зазирнути до їхнього складу, то можна жахнутися. Такі сильні хімічні розчини можуть нашкодити шкірі, а також можуть виділяти неприємні випари, які також шкідливі для здоров’я. Відмінною альтернативою таких засобів є "домашнє", безпечне "миюче", яке легко зробити самостійно. Зазначимо, що всі інгредієнти дешеві та доступні, а також натуральні.
Як приготувати ефективну пасту, що чистить, якою можна вимити весь будинок, розповідає Ukr.Media.
Мийний засіб своїми руками: "рецепт"
Інгредієнти :
- 100 грн. господарського мила;
- 150 гр. соди;
- 1-2 ст. л. нашатирного спирту;
- 200-250 мл гарячої води.
Спосіб приготування:
- Господарське мило натріть на дрібній тертці, додайте склянку гарячої води і перебийте все в пишну, густу піну.
- Додайте соду і нашатирний спирт і знову перебийте до однорідності.
Такий мийний засіб можна використовувати абсолютно скрізь у будинку: нею добре мити посуд та брудні раковини. При прибиранні миючого потрібно зовсім небагато: тонким шаром потрібно нанести на брудну поверхню і залишити на 5 хвилин, а потім просто змити водою.
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