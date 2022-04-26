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Разбивать не обязательно: как отличить вареное яйцо от сырого

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Куриное яйцо – очень популярный продукт Новость обновлена 26 апреля 2022, 15:58
Куриное яйцо – очень популярный продукт

Существует несколько способов как отличить сырое яйцо от вареного

Что делать если сырые яйца перепутались с вареными? Первое, что приходит на ум, так это разбить и проверить. Однако такой вариант подходит только в том случае, когда яйца будут сразу использованы в готовке. А что делать если они пока не нужны?

"Телеграф" рассказывает, как отличить вареные яйца от сырых, не разбивая и не деформируя их.

Раскрутите яйцо

Самый известный вариант – раскручивание. Сваренное яйцо вращается заметно быстрее и дольше сырого. В принципе сырое яйцо и вовсе не раскручиваться и сразу останавливается. Также стоит обратить внимание на время остановки вращения яйца: если при вращении дотронуться до вареного яйца, оно мгновенно остановиться, а сырое будет колебаться.

Потрясите яйцо

Приподнимите яйцо к уху и хорошо встряхните. В сыром продукте желток будет двигаться, а в вареном яйце желток плотный и твердый, поэтому перемещаться он не будет.

Взвесьте яйцо

Вам даже необязательно брать весы, ведь вареное яйцо будет гораздо тяжелее, чем сырое. Однако чтобы быть точно уверенным, можно использовать кухонные весы.

Просветите яйцо

Поднесите яйцо к свету и внимательно на него посмотрите. У вареного яйца содержимое будет плотным и не прозрачным, а в сыром яйце на свету можно будет рассмотреть светлый белок и более темный желток.

Посмотрите на маркировку яиц

Если яйца магазинные, а не домашние, то на них должна быть маркировка. На сырых яйцах она видна, а вот на вареных — нет, ведь при варке она смывается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сварить гречку, чтобы она была рассыпчатой.

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