Розбивати не обов’язково: як відрізнити варене яйце від сирого

Існує кілька способів, як відрізнити сире яйце від вареного.

Що робити, якщо сирі яйця переплуталися з вареними? Перше, що спадає на думку, так це розбити і перевірити. Однак такий варіант підходить тільки в тому випадку, коли яйця будуть одразу використані у приготуванні. А що робити якщо вони поки що не потрібні?

"Телеграф" розповідає, як відрізнити варені яйця від сирих, не розбиваючи та не деформуючи їх.

Розкрутіть яйце

Найвідоміший варіант – розкручування. Зварене яйце обертається помітно швидше і довше за сире. В принципі сире яйце і зовсім не розкручуватись і відразу зупиняється. Також варто звернути увагу на час зупинки обертання яйця: якщо при обертанні доторкнутися до вареного яйця, воно миттєво зупиниться, а сире коливатиметься.

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Потрясіть яйце

Підніміть яйце до вуха і добре струсіть. У сирому продукті жовток рухатиметься, а у вареному яйці жовток щільний і твердий, тому переміщатися він не буде.

Зважте яйце

Вам навіть необов’язково брати ваги, адже варене яйце буде набагато важчим, ніж сире. Однак, щоб бути точно впевненим, можна використовувати кухонні ваги.

Просвітіть яйце

Піднесіть яйце до світла та уважно на нього подивіться. У вареного яйця вміст буде щільним і не прозорим, а в сирому яйці на світлі можна буде розглянути світлий білок і темніший жовток.

Подивіться на маркування яєць

Якщо яйця магазинні, а не домашні, то на них має бути маркування. На сирих яйцях вона видна, а ось на варених — ні, адже при варінні вона змивається.

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