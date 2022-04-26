Это должен знать каждый бизнесмен: 10 топ-цитат от Илона Маска - о мечтах, деньгах и успехе

Twitter теперь будет не только местом для выражения мыслей Маска, а и его собственностью

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, поддерживающий Украину в борьбе против агрессии рф, станет новым владельцем социальной сети Twitter. Многие из своих знаменитых высказываний изобретатель озвучивал именно на этой площадке, где у него более 80 миллионов подписчиков. Топ-10 самых скандальных, острых и мотивирующих цитат Илона Маска о бизнесе, успехе и не только – в подборке "Телеграфа".

Состояние 50-летнего Илона Маска оценивается в 300 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком в мире. Маск не раз пропагандировал трудоголизм, призывая работать по 80-100 часов в неделю. В начале карьеры буквально жил в офисе. Американский предприниматель сколотил свое состояние на знаменитом сервисе платежей PayPal. Затем он занялся электромобилями и ракетами, будучи теперь во главе компаний Tesla и SpaceX.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Топ-10 цитат Илона Маска, которые должен знать каждый бизнесмен:

Для создания бизнеса нужна жизнестойкость и способность выносить боль. Как говорит один из моих друзей, предпринимательство – это как будто жевать стекло и смотреть в бездну.

Есть куда более простые места для работы, но никто не изменял мир, работая по 40 часов в неделю.

Это нормально держать все яйца в одной корзине. Главное, контролировать то, что происходит в этой корзине.

Постоянно ищите критиков. Продуманная критика того, что вы делаете, на вес золота.

Все время думайте о том, что вы могли бы сделать лучше, и задавайте правильные вопросы.

Самая большая ошибка – придавать большое значение таланту человека и недостаточное – его личности. На самом деле важно, есть ли у человека доброе сердце. Я ошибся, думая, что иногда дело только в извилинах.

Создать компанию – это как испечь пирог. Все ингредиенты должны быть в правильной пропорции.

Если вы любите свое дело, то думаете о нем, даже когда не работаете. А если не любите — из этого просто ничего не выйдет.

Если что-то не терпит неудачу, вы недостаточно инновационно подходите к делу.

Каждый человек в вашей компании — это вектор. Ваш прогресс определяется суммой всех векторов.

Читайте также: Категория Украина Как настроить Starlink и подключиться к интернету от Илона Маска Быстрый интернет доступен не только сотрудникам объектов критической инфраструктуры

Напомним, в понедельник, 25 апреля, компания Twitter объявила, что заключает окончательное соглашение о покупке сервиса. По данным издания Deutsche Welle, речь идет о сделке на 44 миллиарда долларов. В дальнейшем Илон Маск намерен приватизировать компанию. По мнению миллиардера, соцсеть не реализовала свой потенциал как площадка для свободы слова.

Ранее "Телеграф" писал, что Илон Маск вызвал путина на поединок за Украину. На что глава Роскосмоса Рогозин ответил едким стихотворением.