Це повинен знати кожен бізнесмен: 10 топ-цитат від Ілона Маска — про мрії, гроші та успіх

Twitter тепер буде не лише місцем для вираження думок Маска, а і його власністю

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск, який підтримує Україну в боротьбі проти агресії рф, стане новим власником соціальної мережі Twitter. Багато зі своїх знаменитих висловлювань винахідник озвучував саме на цьому майданчику, де має понад 80 мільйонів підписників. Топ-10 найскандальніших, гострих та мотивуючих цитат Ілона Маска про бізнес, успіх і не тільки – у добірці "Телеграфу".

Статки 50-річного Ілона Маска оцінюються в 300 млрд доларів, що робить його найбагатшою людиною у світі. Маск не раз пропагував трудоголізм, закликаючи працювати по 80-100 годин на тиждень. На початку кар’єри буквально жив в офісі. Американський підприємець заробив свій стан на знаменитому сервісі платежів PayPal. Потім він зайнявся електромобілями і ракетами, будучи тепер на чолі компаній Tesla й SpaceX.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Топ-10 цитат Ілона Маска, які має знати кожен бізнесмен:

Для створення бізнесу потрібна життєстійкість і здатність виносити біль. Як каже один із моїх друзів, підприємництво – це ніби жувати скло та дивитися у прірву.

Є куди простіші місця для роботи, але ніхто не змінював світ, працюючи по 40 годин на тиждень.

Це нормально тримати усі яйця в одному кошику. Головне, контролювати те, що відбувається в цьому кошику.

Постійно шукайте критиків. Продумана критика того, що ви робите, на вагу золота.

Весь час думайте про те, що ви могли би зробити краще, і ставте правильні питання.

Найбільша помилка – надавати багато значення таланту людини та недостатньо – його особистості. Насправді важливо, чи має людина добре серце. Я помилився, думаючи, що іноді справа лише у звивинах.

Створити компанію – це як спекти пиріг. Усі інгредієнти мають бути у правильній пропорції.

Якщо ви любите свою справу, то думаєте про неї навіть тоді, коли не працюєте. А якщо не любите – з цього просто нічого не вийде.

Якщо щось не терпить невдачі, ви недостатньо інноваційно підходите до справи.

Кожна людина у вашій компанії — це вектор. Ваш прогрес визначається сумою всіх векторів.

Читайте також: Категорія Україна Як налаштувати Starlink та підключитися до інтернету від Ілона Маска Швидкий інтернет доступний не тільки для співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, компанія Twitter оголосила, що укладає остаточну угоду про покупку сервісу. За даними видання Deutsche Welle, йдеться про угоду на 44 мільярди доларів. Надалі Ілон Маск має намір приватизувати компанію. На думку мільярдера, соцмережа не реалізувала свого потенціалу як майданчик для свободи слова.

Раніше "Телеграф" писав, що Ілон Маск викликав путіна на поєдинок за Україну. На що глава Роскосмосу Рогозін відповів їдким віршем.