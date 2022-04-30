Почему пододеяльник "съедает" вещи при стирке и что с этим делать

Проблема с "прожорливым" пододеяльником решается очень просто

Наверняка каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой, когда во время стирки постельного белья с более мелкой одеждой часто получается так, что их "съедает" пододеяльник. Причиной этого может быть работа стиральной машинки, в которой применяются вихревые потоки. Из-за центробежной силы в машинке, раскручивающей барабан, вещи по-разному распределяются и из-за этого более легки вещи могут попасть "в ловушку" пододеяльника.

Чтобы избежать такой проблемы с пододеяльником, стоит знать несколько простых "правил", сообщает Ukr.Media.

Что делать, чтобы пододеяльник не "съедал" вещи:

купите специальный мешок для стирки,

завяжите прорезь на пододеяльнике обычной медицинской резинкой,

завяжите два конца пододеяльника,

завяжите пододеяльник веревкой посередине,

зашейте отверстие на пододеяльнике.

Также облегчит стирку сортировка — вместе с пододеяльником нужно положить одинаковую по весу вещь (скатерть, простыня или покрывало). Да и в принципе постельные принадлежности лучше не совмещать с мелкой одеждой.

Ранее "Телеграф" рассказывал как приготовить эффективную чистящую пасту из дешевых и легкодоступных ингредиентов, которой можно вымыть весь дом. Отметим, что такое "домашнее" моющее — безопасное и натуральное.