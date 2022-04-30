Укр

Почему пододеяльник "съедает" вещи при стирке и что с этим делать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Почему пододеяльник "съедает" вещи при стирке и что с этим делать Новость обновлена 30 апреля 2022, 13:56

Проблема с "прожорливым" пододеяльником решается очень просто

Наверняка каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой, когда во время стирки постельного белья с более мелкой одеждой часто получается так, что их "съедает" пододеяльник. Причиной этого может быть работа стиральной машинки, в которой применяются вихревые потоки. Из-за центробежной силы в машинке, раскручивающей барабан, вещи по-разному распределяются и из-за этого более легки вещи могут попасть "в ловушку" пододеяльника.

Чтобы избежать такой проблемы с пододеяльником, стоит знать несколько простых "правил", сообщает Ukr.Media.

Что делать, чтобы пододеяльник не "съедал" вещи:

  • купите специальный мешок для стирки,
  • завяжите прорезь на пододеяльнике обычной медицинской резинкой,
  • завяжите два конца пододеяльника,
  • завяжите пододеяльник веревкой посередине,
  • зашейте отверстие на пододеяльнике.

Также облегчит стирку сортировка — вместе с пододеяльником нужно положить одинаковую по весу вещь (скатерть, простыня или покрывало). Да и в принципе постельные принадлежности лучше не совмещать с мелкой одеждой.

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