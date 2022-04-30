Чому підковдра "з’їдає" речі при пранні і що з цим робити
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Проблема з "ненажерливою" підковдрою вирішується дуже просто
Напевно, кожна господиня стикалася з такою проблемою, коли під час прання постільної білизни з дрібнішим одягом часто виходить так, що їх "з’їдає" підковдра. Причиною цього може бути робота пральної машинки, в якій використовуються вихрові потоки. Через відцентрову силу в машині, що розкручує барабан, речі по-різному розподіляються і через це легші речі можуть потрапити "в пастку" підковдра.
Щоб уникнути такої проблеми з підковдрою, варто знати кілька простих "правил", повідомляє Ukr.Media.
Що робити, щоб підковдра не "з’їдала" речі:
- купіть спеціальний мішок для прання,
- зав’яжіть проріз на підковдрі звичайною медичною гумкою,
- зав’яжіть два кінці підковдри,
- зав’яжіть підковдру мотузкою посередині,
- зашийте отвір на підковдру.
Також полегшить прання сортування — разом з підковдрою потрібно покласти однакову за вагою річ (скатертина, простирадло або покривало). Та й у принципі постільні речі краще не поєднувати з дрібним одягом.
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