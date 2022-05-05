"Русня під Ізюмом": Клопотенко "анонсировал" новый рецепт и насмешил украинцев

Украинский шеф-повар присоединился к фанатам и пошутил об оккупантах

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко потроллил военных российской армии, которых каждый день ликвидируют доблестные защитники Украины.

У себя в Инстаграме известный шеф-повар, с подачи своих поклонников, анонсировал рецепт под названием "Русня под Изюмом" — городом на Харьковщине, где украинские военнослужащие постепенно начинают "выбивать" российских оккупантов.

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"Не кажется ли вам, что русня под Изюмом звучит, как рецепт от Клопотенко?", — пошутил один из пользователей Твиттер. "Ну что я могу сказать. Сегодня будет рецепт. Вейт (ждите — ред.)", — поддержал Клопотенко.

В комментариях к посту кулинара украинцы отметили, что такое "блюдо" скоро появится на кухнях всех украинцев, а также задались вопросом, будет ли оно из мясного фарша.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить украинскую паляницу — выпечку, название которой ломает язык россиянам.