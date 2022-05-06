Укр

Как сварить яйца, чтобы они легко чистились: простой лайфхак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Сода при варке яиц поможет легко очистить скорлупу Новость обновлена 06 мая 2022, 20:28
Сода при варке яиц поможет легко очистить скорлупу

Даже у такого элементарного блюда есть свои нюансы в приготовлении.

У свежих яиц есть одна особенность — при варке скорлупа как будто приклеивается к белку, от чего снять ее аккуратно проблематично. Часто, чтобы избежать такого "приклеивания", домохозяйки используют вариант резкой смены температур — горячие яйца помещают в ледяную воду на несколько минут. Откроем секрет — метод не работает. Что же делать?

Ответ очень простой. Для того чтобы с яиц легко снималась скорлупа, при варке в воду нужно добавить немного соды, пишет Ukr.Media.

Когда и сколько соды добавлять

Самое главное правило – это не переборщить с количеством соды. На небольшой объем воды достаточно всего половины чайной ложечки, а если вы варите много яиц, то можно добавить максимум 1 ч. л.

Вода с содой образует среду со щелочной реакцией, а луг делает скорлупу более хрупкой. Это и помогает снять ее с яйца без трудностей.

Ранее "Телеграф" писал, что в приготовлении гречки также есть несколько важных секретов, которые помогут сделать блюдо вкуснее. Как правильно сварить гречку, чтобы она была рассыпчатой, но при этом не сухой — читайте в нашем материале.

Теги:
#Яйца #Сода #Лайфхак
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