Як зварити яйця, щоб вони легко чистилися: простий лайфхак

Навіть у такої елементарної страви є свої нюанси у приготуванні.

У свіжих яєць є одна особливість — при варінні шкаралупа начебто приклеюється до білка, через що зняти її акуратно проблематично. Часто, щоб уникнути такого "приклеювання", домогосподарки використовують варіант різкої зміни температур – гарячі яйця поміщають у крижану воду на кілька хвилин. Відкриємо секрет – метод не працює. Що ж робити?

Відповідь дуже проста. Для того, щоб з яєць легко знімалася шкаралупа, при варінні у воду потрібно додати трохи соди, пише Ukr.Media.

Коли та скільки соди додавати

Найголовніше правило — це не переборщити з кількістю соди. На невеликий об’єм води достатньо половини чайної ложечки, а якщо ви варите багато яєць, то можна додати максимум 1 ч. л.

Вода з содою утворює середовище з лужною реакцією, а луг робить шкаралупу більш крихкою. Це допомагає зняти її з яйця без труднощів.

Раніше "Телеграф" писав, що у приготуванні гречки також є кілька важливих секретів, які допоможуть зробити страву смачнішою. Як правильно зварити гречку, щоб вона була розсипчастою, але при цьому не сухою – читайте у нашому матеріалі.