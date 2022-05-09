Красавица и известный издатель: невестка экс-министра Украины внезапно умерла в 36 лет
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Никаких подробностей о причинах смерти женщины не сообщается
Издатель L'Officiel Austria Светлана Лавринович внезапно скончалась в возрасте 36-ти лет. Женщина была замужем за сыном экс-министра юстиции Александра Лавриновича Максимом Лавриновичем.
О смерти девушки сообщил ее супруг в Инстгарам.
"Прощай, моя милая. До встречи", — лаконично написал он, опубликовав черно-белое фото Светланы. Никаких подробностей о причинах смерти жены он не сообщил. Отметил лишь, что утром девушка не проснулась. Судя по всему, это произошло в воскресенье, 8 мая.
"Наша любовь и жизнь Светлана не проснулась вчера утром. Прощание состоится 11.05.2022 в Лимасоле, Кипр. Почивай с миром", – написал он в сторис.
Соболезнования семье, высказало также издание L'Officiel Austria, чьей издательницей была Светлана.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это тяжелое время и молиться за Светлану и ее семью", – написало издание в Инстагарам.
Отметим, что о личной жизни супругов Лавринович известно немного. В аккаунте мужа фотографии с женой отсутствуют, Instagram же Светланы и вовсе закрыт для пользователей, которые на нее не подписаны.
Известно, что Светлана являлась издателем и основательницей модных журналов L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus.
Ранее "Телеграф" писал, что умерла первая женщина-госсекретарь США, предрекшая путину крах после вторжения в Украину.
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