Красуня та відомий видавець: невістка екс-міністра України раптово померла у 36 років

Жодних подробиць про причини смерті жінки не повідомляється

Видавець L’Officiel Austria Світлана Лавринович раптово померла у віці 36 років. Жінка була одружена з сином екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича Максимом Лавриновичем.

Про смерть дівчини повідомив її чоловік в Інстгарам.

"Прощавай, моя люба. До зустрічі", — лаконічно написав він, опублікувавши чорно-біле фото Світлани. Жодних подробиць про причини смерті дружини він не повідомив. Наголосив лише, що вранці дівчина не прокинулася. Зважаючи на все, це сталося в неділю, 8 травня.

"Наше кохання і життя Світлана не прокинулася вчора вранці. Прощання відбудеться 11.05.2022 у Лімасолі, Кіпр. Відпочивай з миром", — написав він у сторіс.

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Співчуття сім’ї висловило також видання L’Officiel Austria, чиєю видавницею була Світлана.

"З важким серцем ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої, прекрасної та енергійної матері, дружини та ділового партнера Світлани Лавринович. Ми просимо вас поважати приватне життя родини Лавринович у цей тяжкий час і молитися за Світлану та її родину", – написало видання в Інстагарам.

Зазначимо, що про особисте життя подружжя Лавриновичів відомо небагато. В акаунті чоловіка фотографії з дружиною відсутні, Instagram ж Світлани взагалі закритий для користувачів, які на неї не підписані.

Відомо, що Світлана була видавцем та засновницею модних журналів L’Officiel Austria, L’Officiel Monaco та L’Officiel Cyprus.

Раніше "Телеграф" писав, що померла перша жінка-держсекретар США, яка пророкувала путін крах після вторгнення в Україну.