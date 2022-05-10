Укр

"Евровидение 2022" – как оценивают шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Kalush Orchestra выступят в Турине Новость обновлена 10 мая 2022, 12:04
Kalush Orchestra выступят в Турине

Первый легальный букмекер оценивает вероятность победы группы с Украины в рекордные 73%

Уже сегодня в итальянском Турине начнется 66 песенный конкурс "Евровидение 2022". Украину будет представлять группа Kalush Orchestra с песней "Stefania", которую лидер коллектива Олег Псюк посвятил своей маме. За время полномасштабного вторжения России в Украину, песня уже заняла высокие места в европейских хит-парадах и стала трендом в TikTok.

Аналитики Parimatch Ukraine предсказывают украинцам уверенную победу в конкурсе. Первый легальный букмекер оценивает вероятность победы группы с Украины в рекордные 73%. Главными конкурентами украинцев на Евровидении Parimatch Ukraine считает участников из Великобритании, Италии и Швеции. Заряжай на Евровидение!

Полуфиналы Евровидения пройдут 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 мая. Конкурс будет транслироваться на канале UA:Культура и на диджитал платформах "Суспільне мовлення".

Напомним, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский языковой союз лишил россию права участвовать в Евровидении-2022, а самих россиян – возможности голосовать за победителя конкурса.

Теги:
#Евровидение #Parimatch Ukraine
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