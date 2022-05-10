"Євробачення 2022" – як оцінюють шанси України на перемогу у головному пісенному конкурсі

Перший легальний букмекер оцінює можливість перемоги групи з України в рекордні 73%.

Вже сьогодні в італійському Турині розпочнеться 66 пісенний конкурс "Євробачення 2022". Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania", яку лідер колективу Олег Псюк присвятив своїй мамі. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну пісня вже зайняла високі місця в європейських хіт-парадах та стала трендом у TikTok.

Аналітики Parimatch Ukraine пророкують українцям впевнену перемогу у конкурсі. Перший легальний букмекер оцінює можливість перемоги групи з України в рекордні 73%. Головними конкурентами українців на Євробаченні Parimatch Ukraine вважає учасників із Великобританії, Італії та Швеції. Заряджайте на Євробачення!

Півфінали Євробачення пройдуть 10 та 12 травня, а гранд-фінал – 14 травня. Конкурс транслюватиметься на каналі UA:Культура та на діджитал платформах "Суспільне мовлення".

Нагадаємо, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський мовний союз позбавив росію права брати участь у Євробаченні-2022, а самих росіян – можливості голосувати за переможця конкурсу.