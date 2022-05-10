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Зачем дачники используют на огороде активированный уголь: полезные свойства, о которых знают не все

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Польза активированного угля для растений Новость обновлена 10 мая 2022, 18:15
Польза активированного угля для растений

Это аптечное средство стали широко использовать садоводы и огородники

Активированный уголь, в большинстве случаев, используется в качестве медицинского препарата. Однако он также может принести немалую пользу и в другой области — огородничестве.

Эти черные таблетки могут быть полезны дачникам. В чем польза активированного угля для растений, пишет Ukr.Media.

Как использовать активированный уголь на даче

Активированный уголь поможет решить некоторые проблемы при выращивании культурных растений. Вот 5 вариантов использования угля:

  1. Вместо ускорителя корнеобразования. Некоторые культуры хорошо размножаются черенками, которые беззащитны перед инфекциями и грибками. В этом случае поможет активированный уголь: 2 таблетки активированного угля измельчаем в порошок и добавляем его в половину литра воды. Ставим черенки в этот раствор.
  2. Для помощи корням. Корни рассады сразу после пересадки легко уязвимы для гнили и других инфекций. Как защитить: добавляем за час до полива 1 таблетку угля на литр воды. А 2 таблетки просто разотрите и в виде порошка добавьте в лунку прямо перед самой высадкой рассады.
  3. Добавить в грунт. Сам по себе уголь хорошо поглощает влагу. Его можно добавить в почву, используемую для выращивания рассады. 1-2 измельченных таблеток будет вполне достаточно для емкости с почвой. Угольному порошку понадобится чуть больше – 250-500 мг.
  4. Как инсектицид. Бороться с мошками довольно проблематично. Они откладывают яйца в почву, из которых выводятся прожорливые личинки, которые поедают корни рассады. Как защитить: почву в горшке нужно посыпать измельченным углем. Слой угля должен быть достаточно толстым.
  5. Для защиты от плесени. Убрать плесень в горшках с рассадой поможет активированный уголь: уголь в виде порошка просто посыпьте землю вокруг растений.

Ранее "Телеграф" писал, зачем использовать муку на огороде.

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#Активированный уголь #Огород
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