Навіщо дачники використовують на городі активоване вугілля: корисні властивості, про які знають не всі

Цей аптечний засіб стали широко використовувати садівники та городники

Активоване вугілля, як правило, використовується як медичний препарат. Однак він також може принести неабияку користь і в іншій області — городництві.

Ці чорні таблетки можуть бути корисними дачникам. Чим корисне активованого вугілля для рослин, пише Ukr.Media.

Як використовувати активоване вугілля на дачі

Активоване вугілля допоможе розв'язати деякі проблеми при вирощуванні культурних рослин. Ось 5 варіантів використання вугілля:

Замість прискорювача коренеутворення. Деякі культури добре розмножуються живцями, які беззахисні перед інфекціями та грибками. У цьому випадку допоможе активоване вугілля: 2 таблетки активованого вугілля подрібнюємо на порошок і додаємо його в половину літра води. Ставимо живці в цей розчин. Для допомоги коріння. Коріння розсади відразу після пересадки легко вразливе для гнилі та інших інфекцій. Як захистити: додаємо за годину до поливу 1 таблетку на літр води. А 2 таблетки просто розітріть і у вигляді порошку додайте в лунку прямо перед висадкою розсади. Додати до ґрунту. Саме по собі вугілля добре поглинає вологу. Його можна додати в ґрунт, який використовується для вирощування розсади. 1-2 подрібнених пігулок буде цілком достатньо для ємності з ґрунтом. Вугільного порошку знадобиться трохи більше – 250-500 мг. Як інсектицид. Боротися із мошками досить проблематично. Вони відкладають яйця у ґрунт, з яких виводяться ненажерливі личинки, які поїдають коріння розсади. Як захистити: ґрунт у горщику потрібно посипати подрібненим вугіллям. Шар вугілля має бути досить товстим. Для захисту від цвілі. Прибрати цвіль у горщиках із розсадою допоможе активоване вугілля: вугілля у вигляді порошку просто посипте землю навколо рослин.

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