Укр

Прогноз Таро на 78 день войны: выберите карту и узнайте, что Вас ждет

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать в четверг, 12 мая
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать в четверг, 12 мая

Карты всем обещают довольно позитивный четверг

На третьем месяце войны невозможно не только строить долгосрочные планы, но и банально предугадать, какие еще "сюрпризы" свалятся Вам на голову в следующий день. "Телеграф" сделал расклад Таро, чего всем ждать от событий четверга, 12 мая.

Посмотрите на карты ниже и не задумываясь выберите одну из них:

Выбирайте по зову интуиции
Выбирайте по зову интуиции

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты другой стороной
Те же карты другой стороной

А теперь мы объясним, что все они значат:

Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех.

В четверг в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Перевернутая Пятерка жезлов

12 мая Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии.

Также для Вас это отличный день, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Двойка кубков

Второе название этой карты "Владыка любви" и она пророчит успех в любви, бизнесе и жизни в целом.

Возможно, именно в четверг Ваши отношения с кем-то близким перейдут на новый уровень.

Напомним, ранее "Телеграф" делал детальный расклад, что ждет каждый знак Зодиака в мае этого года.

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#Прогноз Таро
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