Прогноз Таро на 78 день войны: выберите карту и узнайте, что Вас ждет
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Карты всем обещают довольно позитивный четверг
На третьем месяце войны невозможно не только строить долгосрочные планы, но и банально предугадать, какие еще "сюрпризы" свалятся Вам на голову в следующий день. "Телеграф" сделал расклад Таро, чего всем ждать от событий четверга, 12 мая.
Посмотрите на карты ниже и не задумываясь выберите одну из них:
Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:
А теперь мы объясним, что все они значат:
Суд
Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех.
В четверг в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.
Перевернутая Пятерка жезлов
12 мая Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии.
Также для Вас это отличный день, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.
Двойка кубков
Второе название этой карты "Владыка любви" и она пророчит успех в любви, бизнесе и жизни в целом.
Возможно, именно в четверг Ваши отношения с кем-то близким перейдут на новый уровень.
Напомним, ранее "Телеграф" делал детальный расклад, что ждет каждый знак Зодиака в мае этого года.
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