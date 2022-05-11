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Прогноз Таро на 78 день війни: оберіть карту та дізнайтесь, що на Вас чекає

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати у четвер, 12 травня
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати у четвер, 12 травня

Карти всім обіцяють досить позитивний четвер

На третьому місяці війни неможливо не тільки будувати довгострокові плани, але й банально передбачити, які ще "сюрпризи" впадуть на наступний день. "Телеграф" зробив розклад Таро, на що всім чекати від подій четверга, 12 травня.

Подивіться на карти нижче і не замислюючись, виберіть одну з них:

Вибирайте за покликом інтуїції
Вибирайте за покликом інтуїції

Тепер подивіться, яку саме карту Ви обрали:

Ті ж карти іншою стороною
Ті ж карти іншою стороною

А тепер ми пояснимо, що всі вони означають:

Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод.

У четвер у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Перевернута П’ятірка жезлів

12 травня Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії.

Також для Вас це чудовий день, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Двійка кубків

Друга назва цієї карти "Владика кохання" і вона пророкує успіх у коханні, бізнесі та житті в цілому.

Можливо, саме у четвер Ваші стосунки з кимось близьким перейдуть на новий рівень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив детальний розклад, що чекає кожен знак Зодіаку у травні цього року.

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