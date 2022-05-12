Таропрогноз на пятницу 13-е: у одних могут рухнуть планы, у других же кончится черная полоса

Для некоторых этот день будет на редкость удачным

На третий месяц войны и так каждый день ожидаешь с содроганием, а тут еще и пятница, 13 мая, со своими суевериями. "Телеграф" сделал прогноз по картам Таро, чего ждать от этого дня.

Посмотрите на три карты ниже и не задумываясь выберите одну:

Выбирайте интуицией, а не разумом

Теперь посмотрите, какая именно карта там была:

Те же карты в перевернутом виде

А теперь расшифровываем значение каждой из них:

Перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в пятницу либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

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Десятка мечей

Второе название этой карты "Владыка гибели" и она предвещает полное крушение планов. 13 мая может резко "накрыться медным тазом" то, что Вы планировали. Однако это может быть как следствием неудачи, так и изменения Ваших внутренних взглядов.

Возможно, Вы сами сделаете выводы из прежних ошибок и перестроите свои замыслы.

Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают.

Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Напомним, ранее "Телеграф" расписывал, что ждет каждый знак Зодиака в мае 2022 по картам Таро.