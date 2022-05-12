Таропрогноз на п’ятницю 13-те: одних може чекати крах планів, в інших скінчиться чорна смуга
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Для деяких цей день буде дуже вдалим
На третій місяць війни і так кожен день очікуєш зі здриганням, а тут ще й п’ятниця, 13 травня, зі своїми забобонами. "Телеграф" зробив прогноз за картами Таро, чого чекати від цього дня.
Подивіться на три карти нижче і не замислюючись, виберіть одну:
Тепер подивіться, яка саме карта там була:
А тепер розшифровуємо значення кожної з них:
Перевернутий Маг
Це карта непослідовності та безладу. Вона вказує, що у п’ятницю або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особистість, якій не можна довіряти.
Десятка мечів
Друга назва цієї карти "Владика загибелі" і вона віщує повний крах планів. 13 травня може різко "накритися мідним тазом" те, що Ви планували. Однак це може бути як наслідок невдачі, так і зміни Ваших внутрішніх поглядів.
Можливо, Ви самі зробите висновки з колишніх помилок та перебудуєте свої задуми.
Король кубків
Це на диво гарна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолодіться цим днем, такі зараз рідко кому випадають.
Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розписував, що чекає кожен знак Зодіаку в травні 2022 року за картами Таро.