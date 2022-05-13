Какой праздник 13 мая: запреты на Якова Теплого, поздравления с именинами
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В этот день после весенних холодов наступало настоящее тепло
В пятницу, 13 мая, православная церковь почитает память брата апостола Иоанна Богослова — апостола Иакова Зеведеева. В народе этот праздник прозвали "Яков Теплый", а все потому, что с этого дня после длительных холодов наступало настоящее тепло.
В этот день запрещалось любое сватовство, поскольку последний месяц весны считался неподходящим для свадеб и застолий. Так как святой Яков покровительствует овцам, то не принято 13 мая обижать или оставлять голодными животных.
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Что нельзя делать на Якова Теплого
- Не стоит 13 мая планировать путешествия, дальние поездки. Считалось, что в этот день может случиться какая-то неприятность или потеря в дороге.
- Нельзя в этот день надевать одежду красного цвета.
- Запрещено выходить замуж, свататься и делать предложения.
- Девушкам и женщинам нельзя делать плетеные прически, чтобы не "вплести" в свою судьбу беду.
Поздравления с Днем ангела Якова 13 мая: открытки и картинки
Ранее "Телеграф" сообщал, что 13 мая в Украину вернутся грозы, но они не принесут нового похолодания, а наоборот, — по всей стране ожидается в среднем до 25 градусов выше нуля.