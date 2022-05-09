В Украину идет потепление до +27℃ и новые грозы: каким областям повезет

Потеплеет сразу по всей Украине, но в некоторых регионах будет почти летняя погода

Хотя последние дни во многих регионах Украины произошло заметное похолодание, в скором времени снова потеплеет, при этом местами аж до 27 градусов тепла.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра на ближайшие дни.

Во вторник, 10 мая, дожди должны прекратиться, обещают облачную погоду с прояснениями. В среднем по Украине будет 14-16 градусов тепла, но в Одессе может потеплеть до 18 градусов, а в Ужгороде, — до 22.

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Прогноз погоды в Украине на 10.05.2022

В среду, 11 мая, потеплеет на всей территории страны. В центральных, южных и восточных областях в среднем будет 16-18 градусов. В Киеве обещают 18-20 градусов, а в Ужгороде, Хмельницком, Черновцах, Львове, — потеплеет до 23-24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11.05.2022

В четверг-пятницу 12 и 13 мая в Украину вернутся грозы, но они не принесут нового похолодания, а наоборот, — по всей стране ожидается в среднем до 25 градусов выше нуля, а в Ужгороде, Ивано-Франковске, Хмельницком, Виннице, Черновцах и вовсе может потеплеть до 27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12.05.2022

Прогноз погоды в Украине на 13.05.2022

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие еще погодные сюрпризы приготовил украинцам май 2022 года.