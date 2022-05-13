Яке свято 13 травня: заборони на Якова Теплого, привітання з іменинами
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Цього дня після весняних холодів наступало справжнє тепло
У п’ятницю, 13 травня, православна церква вшановує пам’ять брата апостола Іоанна Богослова — апостола Якова Зеведеєва. У народі це свято прозвали "Яків Теплий", а все тому, що з цього дня після тривалих морозів наставало справжнє тепло.
Цього дня заборонялося будь-яке сватання, оскільки останній місяць весни вважався непридатним для весіль та застіль. Оскільки святий Яків є покровителем вівців, то не прийнято 13 травня ображати чи залишати голодними тварин.
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Що не можна робити на Якова Теплого
- Не варто 13 травня планувати далекі подорожі. Вважалося, що цього дня може статися якась неприємність чи втрата в дорозі.
- Не можна цього дня одягати одяг червоного кольору.
- Заборонено виходити заміж, свататися та робити пропозиції.
- Дівчатам і жінкам не можна робити плетені зачіски, щоб не "вплести" у свою долю лихо.
Привітання з Днем ангела Якова 13 травня: листівки та картинки
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 13 травня в Україну повернуться грози, але вони не принесуть нового похолодання, а навпаки — по всій країні очікується в середньому до 25 градусів вище нуля.