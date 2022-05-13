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Яке свято 13 травня: заборони на Якова Теплого, привітання з іменинами

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Яків Теплий 13 травня 2022 року
Яків Теплий 13 травня 2022 року

Цього дня після весняних холодів наступало справжнє тепло

У п’ятницю, 13 травня, православна церква вшановує пам’ять брата апостола Іоанна Богослова — апостола Якова Зеведеєва. У народі це свято прозвали "Яків Теплий", а все тому, що з цього дня після тривалих морозів наставало справжнє тепло.

Цього дня заборонялося будь-яке сватання, оскільки останній місяць весни вважався непридатним для весіль та застіль. Оскільки святий Яків є покровителем вівців, то не прийнято 13 травня ображати чи залишати голодними тварин.

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Що не можна робити на Якова Теплого

  • Не варто 13 травня планувати далекі подорожі. Вважалося, що цього дня може статися якась неприємність чи втрата в дорозі.
  • Не можна цього дня одягати одяг червоного кольору.
  • Заборонено виходити заміж, свататися та робити пропозиції.
  • Дівчатам і жінкам не можна робити плетені зачіски, щоб не "вплести" у свою долю лихо.

Привітання з Днем ангела Якова 13 травня: листівки та картинки

Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків
Листівки з Днем ангела Яків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 13 травня в Україну повернуться грози, але вони не принесуть нового похолодання, а навпаки — по всій країні очікується в середньому до 25 градусів вище нуля.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки