Яке свято 13 травня: заборони на Якова Теплого, привітання з іменинами

Цього дня після весняних холодів наступало справжнє тепло

У п’ятницю, 13 травня, православна церква вшановує пам’ять брата апостола Іоанна Богослова — апостола Якова Зеведеєва. У народі це свято прозвали "Яків Теплий", а все тому, що з цього дня після тривалих морозів наставало справжнє тепло.

Цього дня заборонялося будь-яке сватання, оскільки останній місяць весни вважався непридатним для весіль та застіль. Оскільки святий Яків є покровителем вівців, то не прийнято 13 травня ображати чи залишати голодними тварин.

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Що не можна робити на Якова Теплого

Не варто 13 травня планувати далекі подорожі. Вважалося, що цього дня може статися якась неприємність чи втрата в дорозі.

Не можна цього дня одягати одяг червоного кольору.

Заборонено виходити заміж, свататися та робити пропозиції.

Дівчатам і жінкам не можна робити плетені зачіски, щоб не "вплести" у свою долю лихо.

Привітання з Днем ангела Якова 13 травня: листівки та картинки

Листівки з Днем ангела Яків

Листівки з Днем ангела Яків

Листівки з Днем ангела Яків

Листівки з Днем ангела Яків

Листівки з Днем ангела Яків

Листівки з Днем ангела Яків

Листівки з Днем ангела Яків

Листівки з Днем ангела Яків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 13 травня в Україну повернуться грози, але вони не принесуть нового похолодання, а навпаки — по всій країні очікується в середньому до 25 градусів вище нуля.