Таропрогноз на 14 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Одни сегодня могут открыть в себе новый талант, других же подстерегает лицемерие
Очень многие люди сейчас день ото дня мучаются неопределенностью, чего же ждать дальше? "Телеграф" сделал расклад Таро, который, возможно, поможет подготовиться к субботе, 14 мая.
Взгляните на карты ниже и без лишний раздумий выберите одну из них:
Теперь посмотрите, какую карту Вы выбрали:
А теперь объясняем значение каждой из них:
Перевернутая Королева мечей
В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством, однако это может быть как направлено против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих.
Наберитесь терпения, день может преподнести малоприятные сюрпризы.
Десятка жезлов
Эта карта говорит, что Вы слишком много на себя взвалили. В стремлении успеть все и сразу, Вы могли отхватить кусок больше, чем в состоянии проглотить.
Если у Вас есть возможность отложить или делегировать часть дел, — сделайте это, пока сами себе не навредили.
Звезда
14 мая будет день, когда как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации.
Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь в субботу медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака в мае 2022 года.