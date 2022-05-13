Таропрогноз на 14 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Одни сегодня могут открыть в себе новый талант, других же подстерегает лицемерие

Очень многие люди сейчас день ото дня мучаются неопределенностью, чего же ждать дальше? "Телеграф" сделал расклад Таро, который, возможно, поможет подготовиться к субботе, 14 мая.

Взгляните на карты ниже и без лишний раздумий выберите одну из них:

Выбирайте первую же карту, на которой сосредоточитесь

Теперь посмотрите, какую карту Вы выбрали:

Те же карты с другой стороны

А теперь объясняем значение каждой из них:

Перевернутая Королева мечей

В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством, однако это может быть как направлено против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих.

Наберитесь терпения, день может преподнести малоприятные сюрпризы.

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Десятка жезлов

Эта карта говорит, что Вы слишком много на себя взвалили. В стремлении успеть все и сразу, Вы могли отхватить кусок больше, чем в состоянии проглотить.

Если у Вас есть возможность отложить или делегировать часть дел, — сделайте это, пока сами себе не навредили.

Звезда

14 мая будет день, когда как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации.

Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь в субботу медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака в мае 2022 года.