Таропрогноз на 14 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Одні сьогодні можуть відкрити в собі новий талант, інших же підстерігає лицемірство

Дуже багато людей зараз щодня страждають невизначеністю, чого ж чекати далі? "Телеграф" зробив розклад Таро, який, можливо, допоможе підготуватися до суботи, 14 травня.

Погляньте на карти нижче і без зайвих роздумів виберіть одну з них:

Вибирайте першу карту, на якій зосередитеся

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали:

Ті ж карти з іншого боку

А тепер пояснюємо значення кожної з них:

Перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, неуцтвом, грубістю, лицемірством і підступністю, однак це може бути спрямовано як проти Вас від іншої людини, так і йти від Вас самих.

Наберіться терпіння, день може принести малоприємні сюрпризи.

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Десятка жезлів

Ця карта каже, що Ви надто багато на себе звалили. У прагненні встигнути все і відразу, Ви могли відхопити шматок більше, ніж можете проковтнути.

Якщо Ви маєте можливість відкласти або делегувати частину справ, — зробіть це, поки самі собі не зашкодили.

Зірка

14 травня буде день, коли як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації.

Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться в суботу медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає кожен знак Зодіаку у травні 2022 року.