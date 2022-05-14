Таропрогноз на 15 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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Воскресенье для многих станет очень непростым днем
На сегодня мы имеем такие реалии жизни в Украине, что с некоторой опаской ожидаем, что же принесет нам новый день. Судя по раскладу Таро, воскресенье, 15 мая, выдастся тяжелым.
Посмотрите на карты ниже и выберите первую попавшуюся:
Теперь взгляните, какую выбрали:
И найдите расшифровку к Вашей карте ниже:
Перевернутый Рыцарь мечей
В этом положении карта предвещает мало приятного, — сегодня могут возникнуть ссоры и споры на ровном месте, также есть риск необдуманных и неразумных поступков.
Лучше в этот день воздержаться от поездок.
Перевернутый Туз пентаклей
Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно.
Лучше воздержитесь в воскресенье от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.
Перевернутый Маг
У Вас воскресенье пройдет под знаком непоследовательности и беспорядка. В этот день возможно у Вас будет хаос в мыслях, и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать каждому знаку Зодиака в мае по картам Таро.