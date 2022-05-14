Таропрогноз на 15 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Неділя для багатьох стане дуже непростим днем

На сьогодні ми маємо такі реалії життя в Україні, що з деяким побоюванням очікуємо, що принесе нам новий день. Судячи з розкладу Таро, неділя, 15 травня, буде важкою.

Подивіться на карти нижче і виберіть першу-ліпшу:

Виберіть одну з трьох

Тепер погляньте, яку вибрали:

Ті ж карти зворотним боком

І знайдіть розшифровку до Вашої карти нижче:

Перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта віщує мало приємного, — сьогодні можуть виникнути сварки та суперечки на рівному місці, також є ризик необдуманих та нерозумних вчинків.

Найкраще у цей день утриматися від поїздок.

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Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що це може бути втрачено.

Краще утримайтеся у неділю від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Перевернутий Маг

У Вас неділя пройде під знаком непослідовності та безладу. Цього дня можливо у Вас буде хаос у думках, і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особистість, якій не можна довіряти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого чекати кожному знаку Зодіаку у травні за картами Таро.