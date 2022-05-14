Таропрогноз на 15 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю
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Неділя для багатьох стане дуже непростим днем
На сьогодні ми маємо такі реалії життя в Україні, що з деяким побоюванням очікуємо, що принесе нам новий день. Судячи з розкладу Таро, неділя, 15 травня, буде важкою.
Подивіться на карти нижче і виберіть першу-ліпшу:
Тепер погляньте, яку вибрали:
І знайдіть розшифровку до Вашої карти нижче:
Перевернутий Лицар мечів
У цьому положенні карта віщує мало приємного, — сьогодні можуть виникнути сварки та суперечки на рівному місці, також є ризик необдуманих та нерозумних вчинків.
Найкраще у цей день утриматися від поїздок.
Перевернутий Туз пентаклів
Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що це може бути втрачено.
Краще утримайтеся у неділю від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.
Перевернутий Маг
У Вас неділя пройде під знаком непослідовності та безладу. Цього дня можливо у Вас буде хаос у думках, і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особистість, якій не можна довіряти.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого чекати кожному знаку Зодіаку у травні за картами Таро.