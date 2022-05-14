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Что делать, если не получается отстирать грязные носки: эффективный рецепт из дешевых компонентов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Как отстирать грязные носки Новость обновлена 14 мая 2022, 20:11
Как отстирать грязные носки

Грязные цветные носки получится очистить до идеального состояния

Чтобы отстирать грязные носки, нужно прикладывать гораздо больше усилий, чем для другого предмета одежды. Особенно это касается цветных носков, которым нужно еще и сберечь цвет.

Чтобы носки не полиняли и не потеряли свою яркую окраску при стирке, можно воспользоваться очень легким, копеечным методом, передает cpykami.

Как легко отстирать грязные цветные носки — рецепт

  1. Удалите основную грязь, чтобы пятно не въелось в носки еще сильнее: наберите в таз теплую воду и добавьте немного жидкого хозяйственного мыла или обычного шампуня. Прополощите все носки.
  2. Наберите в таз 2 литра чистой теплой воды. Добавьте 2 стакана кальцинированной соды (можно найти в хозяйственных магазинах) и 50 мл нашатырного спирта. Возьмите кусочек хозяйственного мыла или специального мыла, борющегося с пятнами. Каждый носок наденьте на руку, намыльте и опустите в воду.
  3. Накройте таз с носками пищевой пленкой. Оставьте в таком виде в час.
  4. Выстирайте носки, как обычно, в стиральной машинке.

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