Що робити, якщо не вдається випрати брудні шкарпетки: ефективний рецепт з дешевих компонентів
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Брудні кольорові шкарпетки вдасться очистити до ідеального стану
Щоб відіпрати брудні шкарпетки, потрібно прикладати набагато більше зусиль, ніж для іншого предмета одягу. Особливо це стосується кольорових шкарпеток, яким потрібно ще й зберегти колір.
Щоб шкарпетки не полиняли і не втратили своє яскраве забарвлення при пранні, можна скористатися дуже легким, копійчаним методом, передає cpykami.
Як легко випрати брудні кольорові шкарпетки — рецепт
- Видаліть основний бруд, щоб пляма не в’їлася в шкарпетки ще сильніше: наберіть у таз теплу воду і додайте трохи рідкого господарського мила або звичайного шампуню. Прополощіть всі шкарпетки.
- Наберіть у таз 2 літри чистої теплої води. Додайте 2 склянки кальцинованої соди (можна знайти у господарських магазинах) та 50 мл нашатирного спирту. Візьміть шматочок господарського мила або спеціального мила, що бореться з плямами. Кожен носок надягніть на руку, намильте і опустіть у воду.
- Накрийте таз зі шкарпетками харчовою плівкою. Залишіть у такому вигляді на годину.
- Виперіть шкарпетки, як завжди, у пральній машинці.
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