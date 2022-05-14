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Що робити, якщо не вдається випрати брудні шкарпетки: ефективний рецепт з дешевих компонентів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Як відіпрати брудні шкарпетки Новина оновлена 14 травня 2022, 20:11
Як відіпрати брудні шкарпетки

Брудні кольорові шкарпетки вдасться очистити до ідеального стану

Щоб відіпрати брудні шкарпетки, потрібно прикладати набагато більше зусиль, ніж для іншого предмета одягу. Особливо це стосується кольорових шкарпеток, яким потрібно ще й зберегти колір.

Щоб шкарпетки не полиняли і не втратили своє яскраве забарвлення при пранні, можна скористатися дуже легким, копійчаним методом, передає cpykami.

Як легко випрати брудні кольорові шкарпетки — рецепт

  1. Видаліть основний бруд, щоб пляма не в’їлася в шкарпетки ще сильніше: наберіть у таз теплу воду і додайте трохи рідкого господарського мила або звичайного шампуню. Прополощіть всі шкарпетки.
  2. Наберіть у таз 2 літри чистої теплої води. Додайте 2 склянки кальцинованої соди (можна знайти у господарських магазинах) та 50 мл нашатирного спирту. Візьміть шматочок господарського мила або спеціального мила, що бореться з плямами. Кожен носок надягніть на руку, намильте і опустіть у воду.
  3. Накрийте таз зі шкарпетками харчовою плівкою. Залишіть у такому вигляді на годину.
  4. Виперіть шкарпетки, як завжди, у пральній машинці.

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