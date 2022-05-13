Скільки сипати порошку в пральну машинку, щоб на одязі не було білих розводів

Правило, яке слід знати кожній господині

Прання в пральній машинці — це не просто закинути брудні речі, порошок і натиснути потрібну кнопку. Щоб не пошкодити техніку, а також щоб не мучитися з білими розводами на одязі, важливо знати, що при пранні білизни правило "чим більше прального порошку, тим кращий результат" — не працює. Тим більше, що саме велика порція порошку призводить до білих розводів на білизні, а також до різкого запаху хімії.

"Телеграф" розповідає, скільки порошку сипати у пральну машину та що впливає на дозування.

Скільки порошку сипати в машину

Для отримання оптимального прання речей слід враховувати багато факторів:

жорсткість води,

рівень забруднення білизни,

витрата води.

При виборі дозування порошку слід орієнтуватися не так на максимально допустиме значення завантаження машини, як на фактичну вагу сухих речей, приготовлених для прання. Формула проста: на кілограм білизни потрібна столова ложка порошку (на 1 кг білизни приблизно 25 грамів), а за сильних забрудненнях дозування можна збільшити до двох столових ложок на кілограм.

Плями які важко виводяться, перед пранням слід обробити засобом для виведення плям або замочити, інакше речі можуть і не відіпратися.

Разом, скільки сипати порошку на 1 кг білизни:

у машинці 3, 5 кг – 15-20 гр.

у пральні на 4 кг – 20 гр.

для 5-6 кілограмів – достатньо 25-30 гр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.