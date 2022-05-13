Скільки сипати порошку в пральну машинку, щоб на одязі не було білих розводів
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Правило, яке слід знати кожній господині
Прання в пральній машинці — це не просто закинути брудні речі, порошок і натиснути потрібну кнопку. Щоб не пошкодити техніку, а також щоб не мучитися з білими розводами на одязі, важливо знати, що при пранні білизни правило "чим більше прального порошку, тим кращий результат" — не працює. Тим більше, що саме велика порція порошку призводить до білих розводів на білизні, а також до різкого запаху хімії.
"Телеграф" розповідає, скільки порошку сипати у пральну машину та що впливає на дозування.
Скільки порошку сипати в машину
Для отримання оптимального прання речей слід враховувати багато факторів:
- жорсткість води,
- рівень забруднення білизни,
- витрата води.
При виборі дозування порошку слід орієнтуватися не так на максимально допустиме значення завантаження машини, як на фактичну вагу сухих речей, приготовлених для прання. Формула проста: на кілограм білизни потрібна столова ложка порошку (на 1 кг білизни приблизно 25 грамів), а за сильних забрудненнях дозування можна збільшити до двох столових ложок на кілограм.
Плями які важко виводяться, перед пранням слід обробити засобом для виведення плям або замочити, інакше речі можуть і не відіпратися.
Разом, скільки сипати порошку на 1 кг білизни:
- у машинці 3, 5 кг – 15-20 гр.
- у пральні на 4 кг – 20 гр.
- для 5-6 кілограмів – достатньо 25-30 гр.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.