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Сколько сыпать порошка в стиральную машинку, чтобы на одежде не было белых разводов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Если порошка всыпать в контейнер слишком много, то получится не очень приятный результат Новость обновлена 13 мая 2022, 16:06
Если порошка всыпать в контейнер слишком много, то получится не очень приятный результат

Правило, которое следует знать каждой хозяйке

Стирка в стиральной машинке — это не просто закинуть грязные вещи, порошок и нажать нужную кнопку. Чтобы не повредить технику, а также, чтобы не мучится с белыми разводами на одежде, важно знать, что при стирке белья правило "чем больше стирального порошка, тем лучший результат" — не работает. Тем более, что очень большая порция порошка приводит к различным белым разводам на белье, а также к резкому запаху химии.

"Телеграф" рассказывает, сколько порошка сыпать в стиральную машину и что влияет на дозировку.

Сколько порошка сыпать в машину

Для получения наиболее оптимальной стирки вещей, следует учитывать многие факторы:

  • жесткость воды,
  • уровень загрязнения белья,
  • затрата воды.

При выборе дозировки порошка следует ориентироваться не на максимально допустимое значение загрузки машины, а на фактический вес сухих вещей, приготовленных для стирки. Формула проста: на килограмм белья требуется столовая ложка порошка (на 1 кг белья примерно 25 грамм), а при сильных загрязнениях дозировку можно увеличить до двух столовых ложек на килограмм.

Трудновыводимые пятна перед стиркой следует обработать пятновыводителем или замочить, иначе вещи могут и не отстираться.

Итого, сколько сыпать порошка на 1 кг белья:

  • в машинке 3, 5 кг – 15-20 гр.
  • в стиралке на 4 кг – 20 гр.
  • для 5-6 килограммовой – достаточно 25-30 гр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.

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#Порошок #Стирка